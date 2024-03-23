В «Барселоне» раскрыли, какие сейчас отношения с «Реалом»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о своем отношении к главе мадридского «Реала» Флорентино Пересу.
«Сейчас у нас нет хороших отношений с Мадридом. Перес участвовал в деле Негрейры и просил продлить расследование, хотя нет никаких доказательств. Они ничего не найдут, ведь нашей вины нет. Представители «Реала» хотят оставить дело активным. Мне не нравится игра, которую они ведут», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.
После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 64 балла и занимает второе место в таблице. «Реал» с 72 очками находится на первой позиции.
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