В «Барселоне» раскрыли, какие сейчас отношения с «Реалом»

«Сейчас у нас нет хороших отношений с Мадридом. Перес участвовал в деле Негрейры и просил продлить расследование, хотя нет никаких доказательств. Они ничего не найдут, ведь нашей вины нет. Представители «Реала» хотят оставить дело активным. Мне не нравится игра, которую они ведут», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.