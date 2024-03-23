Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Фелиша

Каталонская «Барселона» заинтересована в сохранении нападающего Жоау Фелиша, но не может позволить себе полноценный трансфер португальского игрока. По данным Diario Sport, «сине-гранатовые» рассчитывают оформить повторную аренду футболиста с правом выкупа максимум за 30 миллионов евро.

Мадридскую сторону не устраивает такой расклад. Руководство «матрасников» планирует выручить с продажи Фелиша порядка 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл 22 встречи в чемпионате Испании. На счету Жоау шесть забитых мячей и две результативные передачи на партнеров.