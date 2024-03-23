Лапорта высказался о будущем Араухо в «Барселоне»

«Рональд уже очень хорошо встроен в нашу команду. Иногда бывает, что переговоры не приводят к намеченной цели. Но сейчас, думаю, у нас все под контролем. Я оптимистично настроен в вопросе продления контракта с ним», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.