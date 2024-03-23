Лапорта высказался о будущем Араухо в «Барселоне»

Жоан Лапорта, президент каталонской «Барселоны», высказался относительно будущего в клубе уругвайского защитника Рональда Араухо.
«Рональд уже очень хорошо встроен в нашу команду. Иногда бывает, что переговоры не приводят к намеченной цели. Но сейчас, думаю, у нас все под контролем. Я оптимистично настроен в вопросе продления контракта с ним», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Ранее в прессе сообщалось об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии».
В текущем сезоне уругваец принял участие в 31 поединке за «сине-гранатовых», отметившись одним забитым мячом. Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
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