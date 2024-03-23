Агент сравнил Эндрика с Неймаром и Винисиусом

Агент Федерико Пенья, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Эндрика, сравнил своего клиента со звездными соотечественниками – Винисиусом Жуниором и Неймаром.
«Он не такой парень, который будет всегда улыбающимся, как Неймар или Винисиус. Эндрик отличается по характеру. Это более сдержанный парень, но он очень умен. Эндрик учит испанский язык, а до этого начал изучать английский», - передает слова агента The Telegraph.
Напомним, что Эндрик ранее подписал контракт с «Реалом». Он присоединится к «королевскому» клубу летом. До конца сезона нападающий будет выступать на родине за «Палмейрас».
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