Раскрыта реакция Кепы на травму Куртуа

Во время одной из тренировок мадридского «Реала» новую травму получил бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Журналисты рассказали о реакции на повреждение одноклубника испанского голкипера Кепы Аррисабалаги.

«Во время занятия Аррисабалага находился в других воротах. После того, как Тибо оказался на газоне, Кепа подбежал к нему, чтобы узнать о самочувствии партнера. Он был огорчен, когда увидел жесты боли и понял тяжесть травмы Тибо», - говорится в материале Relevo.

Из-за нового повреждения Куртуа не сыграет в нынешнем сезоне. Первым номером «Реала» сейчас является украинец Андрей Лунин.