Стало известно, как Лунин отреагировал на новую травму Куртуа

Звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил новую травму колена во время тренировки и выбыл из строя до завершения нынешнего сезона. Журналистам стало известно, как отреагировал на повреждение одноклубника украинский голкипер Андрей Лунин.

«Лунин узнал об этом, когда прибыл в Сараево. Он прилетел в Боснию и Герцеговину со своей сборной. Андрей прочел это известие, когда вышел и самолета. Он находился в подавленном состоянии из-за проблем партнера», - сообщает Relevo.

Ранее сообщалось, что из-за новой травмы Куртуа не сыграет в текущем сезоне.

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