В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о будущем в команде украинца Андрея Лунина. Руководитель подчеркнул, что «сливочные» могут расстаться с вратарем только при одном условии.

«Реал» продаст Лунина, только если он сам этого захочет», - передает слова президента «королевского» клуба Defensacentral.

Напомним, что Лунин выступает за мадридский гранд с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025-го. Стороны готовятся подписать новый контракт.

В текущем сезоне Андрей провел 22 поединка за «Реал», в которых пропустил 17 мячей.