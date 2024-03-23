​Лапорта: «Деку создал эту команду, Хави тренирует её»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта полон похвал в адрес португальца Деку - в прошлом игрока клуба, ныне его спортивного директора. По словам Лапорты, именно Деку создал команду, с которой работает сейчас Хави Эрнандес (впрочем, тот, надо заметить, далеко не всегда выглядит довольным своей командой).

- Деку очень хорошо поработал, он создал эту команду, а Хави работает с ней. Если есть люди, которые не верят в нас, то пусть просто не мешают нам работать и мечтать, - цитирует слова Лапорты Barca Xtra.

Напомним, что каталонцы впервые за несколько лет пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.