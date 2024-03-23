Браим Диас дебютировал за сборную Марокко

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас проводит свой первый матч за сборную Марокко.

24-летний футболист попал в стартовый состав команды Валида Реграги на товарищескую встречу со сборной Анголы. Для хавбека «сливочных» это дебютный выход на поле в цветах марокканцев.

Напомним, что Браим Диас сменил футбольное гражданство в марте: он мог выступать за сборную Испании, но принял приглашение представлять Марокко.

На счету Диаса есть одно появление в составе главной сборной Испании – в товарищеской встрече с Литвой в 2021 году (4:0). В той игре полузащитник отметился забитым мячом.