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Браим Диас дебютировал за сборную Марокко

23 Марта 2024 • 01:22 Комментировать
Марокко
0:0
Ангола
1 1.35 X 4.40 2 10.50
перерыв

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас проводит свой первый матч за сборную Марокко.

24-летний футболист попал в стартовый состав команды Валида Реграги на товарищескую встречу со сборной Анголы. Для хавбека «сливочных» это дебютный выход на поле в цветах марокканцев.

Напомним, что Браим Диас сменил футбольное гражданство в марте: он мог выступать за сборную Испании, но принял приглашение представлять Марокко.

На счету Диаса есть одно появление в составе главной сборной Испании – в товарищеской встрече с Литвой в 2021 году (4:0). В той игре полузащитник отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Марокко Браим Диас ещё теги

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МАРОККО АНГОЛА
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