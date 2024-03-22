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Дани Алвес возьмёт кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог

22 Марта 2024 • 15:22 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес недавно получил четыре с половиной года тюрьмы – его признали виновным в изнасиловании. Инцидент произошёл в конце 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны.

На днях суд постановил, что Алвес может выйти из тюрьмы под залог в 1 миллион евро на период рассмотрения апелляции. В настоящий момент экс-игрок сборной Бразилии думает о том, как внести залог.

Сообщалось, что заплатить миллион может отец Неймара, однако он не стал этого делать. Теперь, согласно информации издания La Vanguardia, представители Дани Алвеса обратились в банки с целью взять кредит.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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