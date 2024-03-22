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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу

22 Марта 2024 • 13:32 Комментировать (1)

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что «сине-гранатовые» имеют шансы на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Весь путь, которым движется наша команда, позволяет нам мечтать. Это фантазия, ставшая реальностью. Ла Лига и Лига чемпионов? Да, мы претендуем на победу в этих турнирах», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что в Лиге чемпионов УЕФА «Барселона» пробилась в четвертьфинал, где поборется за путевку в полуфинал с французским «ПСЖ». В Ла Лиге подопечные Хави Эрнандеса располагаются на втором месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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Комментарии (1) Все комментарии
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Volond
22 Марта 2024 в 13:37
Самонадеянно))))
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