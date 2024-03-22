«Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что «сине-гранатовые» имеют шансы на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Весь путь, которым движется наша команда, позволяет нам мечтать. Это фантазия, ставшая реальностью. Ла Лига и Лига чемпионов? Да, мы претендуем на победу в этих турнирах», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что в Лиге чемпионов УЕФА «Барселона» пробилась в четвертьфинал, где поборется за путевку в полуфинал с французским «ПСЖ». В Ла Лиге подопечные Хави Эрнандеса располагаются на втором месте в таблице.