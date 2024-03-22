Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, стороны не намерены продлевать контракт, который истекает в конце июня.

Источнику стало известно, что 38-летний хорватский футболист может трудоустроиться в МЛС. В подписании Модрича заинтересован «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес. Американский клуб готов предложить Луке двухлетнее трудовое соглашение.

Хорват выступает за мадридский гранд с августа 2012 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.