Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами

22 Марта 2024 • 10:58 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, стороны не намерены продлевать контракт, который истекает в конце июня.

Источнику стало известно, что 38-летний хорватский футболист может трудоустроиться в МЛС. В подписании Модрича заинтересован «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес. Американский клуб готов предложить Луке двухлетнее трудовое соглашение.

Хорват выступает за мадридский гранд с августа 2012 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Интер Майами трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Стала известна сумма штрафа Промеса «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина «Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Марта
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется звездой «Ливерпуля»
11:50 · Испания. Ла Лига
Энрике ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Торрес может перейти из «Барселоны» в английский топ-клуб
11:18 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Арсенала» может уйти в мадридский топ-клуб
10:38 · Испания. Ла Лига
Энрике высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»
09:50 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Хочу, чтобы Хави остался»
09:37 · Испания. Ла Лига
Захарян рассказал о своей футбольной мечте
09:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» озвучили мнение по переходу Мбаппе в «Реал» 1
08:49 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали, каким должен быть преемник Хави 1
08:42 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, каким Месси приехал в «Барселону»
08:29 · Италия. Серия А
«Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа
21 Марта
22:01 · Германия. Бундеслига
Стало известно, за сколько «Реал» купит Дэвиса в летнее трансферное окно
21:08 · Испания. Ла Лига
Рубиалес будет арестован после возвращения в Испанию
18:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обжалует дисквалификацию Хави
18:21 · Испания. Ла Лига
Дисквалификацию Винисиуса не отменят 2
Все новости
Рекомендуем