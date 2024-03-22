Президент «Барселоны»: «Хочу, чтобы Хави остался»

«Я бы хотел, чтобы Хави остался. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше. Пока не стоит оказывать какое-то давление. Многое будет зависеть от результатов этого сезона. Хави знает об этом и хочет добиться успеха», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.