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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: «Хочу, чтобы Хави остался»

22 Марта 2024 • 09:50 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчет будущего главного тренера команды Хави Эрнандеса.

«Я бы хотел, чтобы Хави остался. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше. Пока не стоит оказывать какое-то давление. Многое будет зависеть от результатов этого сезона. Хави знает об этом и хочет добиться успеха», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Ранее Хави объявил, что покинет пост главного тренера «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона.

По итогам 29 туров чемпионата Испании «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы вышли в четвертьфинал.

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