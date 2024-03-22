Российский полузащитник Арсен Захарян рассказал о своей футбольной мечте.

«Какая мечта? Сыграть еще раз в Лиге чемпионов, пройти дальше 1/8 финала. Сейчас главное - в Ла Лиге подняться как можно выше», - передает слова 20-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. За его трансфер испанский клуб заплатил «бело-голубым» 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 поединке. На счету россиянина один забитый мяч и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до середины 2029 года.