В «Барселоне» озвучили мнение по переходу Мбаппе в «Реал»

«Я не завидую им из-за трансфера Мбаппе. Вообще ни капли. Хотя еще даже неизвестно, перейдет ли он. Посмотрим. В случае подписания Килиана «Реал» будет вынужден кого-то продать. Не так ли? На одной позиции не может быть сразу несколько звезд. Еще я думаю, что его контрактные условия испортят атмосферу в команде. Этот трансфер точно не подарок», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.