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В «Барселоне» озвучили мнение по переходу Мбаппе в «Реал»

22 Марта 2024 • 09:27 Комментировать (1)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я не завидую им из-за трансфера Мбаппе. Вообще ни капли. Хотя еще даже неизвестно, перейдет ли он. Посмотрим. В случае подписания Килиана «Реал» будет вынужден кого-то продать. Не так ли? На одной позиции не может быть сразу несколько звезд. Еще я думаю, что его контрактные условия испортят атмосферу в команде. Этот трансфер точно не подарок», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что летом Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
22 Марта 2024 в 09:35
Зависть плохое качество господин Лапорта.
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