В «Барселоне» рассказали, каким должен быть преемник Хави

«Новый тренер должен будет адаптироваться к нашей структуре. «Барселона» всегда будет выше тренеров, футболистов и президентов. Новый наставник должен иметь собственные идеи, которые будут подходить нашей философии. Нужно соответствовать подлинному стилю игры, который уже есть в «Барселоне», - цитирует руководителя Barca Universal.