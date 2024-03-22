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В «Барселоне» рассказали, каким должен быть преемник Хави

22 Марта 2024 • 08:49 Комментировать

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, каким критериям должен соответствовать новый главный тренер команды.

«Новый тренер должен будет адаптироваться к нашей структуре. «Барселона» всегда будет выше тренеров, футболистов и президентов. Новый наставник должен иметь собственные идеи, которые будут подходить нашей философии. Нужно соответствовать подлинному стилю игры, который уже есть в «Барселоне», - цитирует руководителя Barca Universal.

Ранее было объявлено, что Хави Эрнандес покинет пост наставника «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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