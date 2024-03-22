Пике рассказал, каким Месси приехал в «Барселону»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике вспомнил о том, каким приехал в стан «сине-гранатовых» аргентинский форвард Лионель Месси на старте карьеры.

«Лео бы очень мелким и худым, когда прибыл в «Барселону». Мы его увидели и подумали: «Если притронемся к этому пареньку, то сломаем его. Нужно стараться быть осторожными», - передает слова Херарда Talk Sport.

Напомним, что Месси защищал цвета каталонского коллектива с 2003 по 2021 год. Летом 2021-го нападающий в статусе свободного агента перешел в «ПСЖ», где провел два сезона. Затем Лионель переехал в МЛС, подписав контракт с клубом «Интер Майами».

Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду