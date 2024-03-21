«Барселона» обжалует дисквалификацию Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави получил красную карточку в последнем матче Ла Лиги против «Атлетико». Комитет по проведению соревнований наказал Хави дисквалификацией на два матча. Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не согласны с решением и подадут апелляцию.

Хави должен пропустить матч против «Лас-Пальмаса» (30 марта) и «Кадиса» (13 апреля). В «Барселоне» надеются, что дисквалификацию хотя бы сократят.

Напомним, что гостевой матч против «Атлетико» на прошлых выходных «Барселона» выиграла с крупным счётом 3:0. Каталонцы занимают второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на восемь очков.