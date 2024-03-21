Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

Ожидается, что ближайшим летом звёздный форвард Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на L’Equipe, в Мадриде заработная плата Мбаппе может составить от 2,5 до 3 миллионов евро в месяц. Речь идёт о «грязной» зарплате – без учёта налогов.

В настоящий момент, по данным источника, Килиан Мбаппе получает в «ПСЖ» 6 миллионов евро в месяц. То есть звезда сборной Франции ради «Реала» пойдёт на понижение заработка.

В сезоне 2023/2024 Мбаппе провёл за «ПСЖ» 37 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 8 результативных передач на партнёров.

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