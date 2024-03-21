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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал переговоры по Лунину

21 Марта 2024 • 16:01 Комментировать

«Реал» начал переговорный процесс с агентом Жорже Мендешем по продлению контракта с голкипером Андреем Луниным. Об этом на своих станицах рассказывает The Athletic.

По данным источника, переговоры пока находятся на ранней стадии. «Реал» хочет дать понять Лунину, что клуб всерьёз на него рассчитывает. 25-летний украинский вратарь проанализирует ситуацию и примет решение.

В сезоне 2023/2024 с учётом травмы Тибо Куртуа Андрей Лунин провёл 23 официальных матча, в которых пропустил 19 голов. Действующий контракт украинца с мадридским грандом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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