Стало известно, куда из «Барселоны» может перейти Серхи Роберто

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто может уйти из клуба ближайшим летом. Как сообщает Mundo Deportivo, ответа от 32-летнего футболиста ждут клубы МЛС. Именно там может продолжить карьеру защитник, способный действовать и в центре поля.

Отмечается, что «Барселона» до сих пор не предложила Роберто новый контракт. Многое будет зависеть от видения нового тренера «сине-гранатовых». Не исключено, что летом игрок переберётся в другой клуб в статусе свободного агента.

Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны». За первую команду он провёл 365 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 42 голевых паса.