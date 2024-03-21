Стало известно, поможет ли Хави «Барселоне» в матче с «Реалом»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес получит двухматчевую дисквалификацию за удаление в недавнем поединке Ла Лиги против мадридского «Атлетико» (3:0). Об этом сообщает Relevo.

Таким образом, испанский специалист вернется на тренерскую скамью «сине-гранатовых» к матчу с мадридским «Реалом». «Эль класико» состоится 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хави пропустит поединки чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» и «Кадиса».

По итогам 29 туров Ла Лиги «Барселона» с 64 очками занимает второе место в таблице. «Реал», в свою очередь, с 72 баллами идет на первой строчке.

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