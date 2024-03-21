«Валенсия» повесила ценник на Мамардашвили

Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили пользуется спросом на трансферном рынке. В прессе сообщалось об интересе к 23-летнему игроку со стороны лондонского «Челси» и мюнхенской «Баварии».

По данным Todofichajes, руководство испанского клуба готово расстаться с голкипером за определенную сумму отступных. «Летучие мыши» отпустят Мамардашвили, если за него предложат 25 миллионов евро. Контракт грузина с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании вратарь провел 28 матчей, в которых пропустил 32 мяча. В десяти встречах он отстоял на ноль.