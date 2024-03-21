Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду

Бывший игрок сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о давнем соперничестве между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.
«Был ли Лео одержим соперничеством? Нет, он не такой человек. В «Барсе» Месси был полностью сконцентрирован на команде. Он близко общался со всеми партнерами и хотел приносить клубу трофеи. Поэтому он и стал лучшим из лучших. Лео получал «Золотые мячи», но они не были для него главной целью», - передает слова Херарда Talk Sport.
Напомним, что Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В настоящий момент 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами».
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