Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду

«Был ли Лео одержим соперничеством? Нет, он не такой человек. В «Барсе» Месси был полностью сконцентрирован на команде. Он близко общался со всеми партнерами и хотел приносить клубу трофеи. Поэтому он и стал лучшим из лучших. Лео получал «Золотые мячи», но они не были для него главной целью», - передает слова Херарда Talk Sport.