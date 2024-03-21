Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду

21 Марта 2024 • 13:48 Комментировать

Бывший игрок сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о давнем соперничестве между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Был ли Лео одержим соперничеством? Нет, он не такой человек. В «Барсе» Месси был полностью сконцентрирован на команде. Он близко общался со всеми партнерами и хотел приносить клубу трофеи. Поэтому он и стал лучшим из лучших. Лео получал «Золотые мячи», но они не были для него главной целью», - передает слова Херарда Talk Sport.

Напомним, что Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В настоящий момент 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Херард Пике ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»
Спортивные новости
Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
14:05 · Испания. Ла Лига
Стало известно, поможет ли Хави «Барселоне» в матче с «Реалом»
13:55 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» повесила ценник на Мамардашвили
13:53 · Испания. Ла Лига
Деку: Хави — идеальный тренер для «Барселоны», он восстановил клуб
13:48 · Испания. Ла Лига
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
12:04 · Испания. Ла Лига
Защитник «Лилля» Йоро — одна из главных целей мадридского «Реала»
11:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет бесплатно подписать футболиста «Атлетико» 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал новичка для «Арсенала» 1
10:41 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Бразилии: «Винисиус ещё ребёнок»
09:55 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» ответили на слухи о переговорах с Гвардиолой, Клоппом и Артетой
09:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового защитника - названо имя
09:25 · Испания. Ла Лига
Танасиевич: «Милан» интересовался Захаряном»
08:23 · Испания. Ла Лига
Пике может подвинуть Лапорту в «Барселоне»
08:17 · Испания. Ла Лига
Бывший нападающий «Реала» сядет в тюрьму на 9 лет 1
03:58 · Испания. Ла Лига
Модрич – лидер Ла Лиги по важному статистическому показателю
02:49 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» на постоянной основе»
Все новости
Рекомендуем