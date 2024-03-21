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Защитник «Лилля» Йоро — одна из главных целей мадридского «Реала»

21 Марта 2024 • 12:04 Комментировать
Лилль
...
Ланс
29.03 23:00

Защитник «Лилля» Лени Йоро является одной из главных целей мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб регулярно отправляет своих скаутов во Францию, чтобы следить за выступлениями 18-летнего футболиста. Отмечается, что Йоро интересен многим клубам, включая «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что сам футболист ближайшим летом намерен перейти именно в «Реал».

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 35 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро. Контракт защитника с его нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года.

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