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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет бесплатно подписать футболиста «Атлетико»

21 Марта 2024 • 11:31 Комментировать

28-летний центральный защитник Марио Эрмосо, контракт которого с мадридским «Атлетико» истекает в конце сезона, может стать игроком другого испанского топ-клуба.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели бы заполучить Эрмосо в статусе свободного агента. Трансферная стоимость испанца оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марио провел 23 встречи, в которых сделал результативную передачу и получил семь желтых карточек. За «матрасников» защитник выступает с 2019 года.

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Атлетико Мадрид Барселона Марио Эрмосо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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