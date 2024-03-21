«Барселона» хочет бесплатно подписать футболиста «Атлетико»

28-летний центральный защитник Марио Эрмосо, контракт которого с мадридским «Атлетико» истекает в конце сезона, может стать игроком другого испанского топ-клуба.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели бы заполучить Эрмосо в статусе свободного агента. Трансферная стоимость испанца оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марио провел 23 встречи, в которых сделал результативную передачу и получил семь желтых карточек. За «матрасников» защитник выступает с 2019 года.