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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер сборной Бразилии: «Винисиус ещё ребёнок»

21 Марта 2024 • 10:41 Комментировать

Наставник национальной сборной Бразилии Дориваль Жуниор высказался о расистских оскорблениях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Нужно провести анализ ситуации. Мы предпримем решительные шаги, если подобное снова повторится. Жуниор еще ребенок. Он по-прежнему учится, и никто не имеет права относиться к нему таким образом», - передает слова тренера AS.

Напомним, что Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям во время матчей «Реала» в чемпионате Испании.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Жуниор провел 20 поединков, в которых отметился 12 голами и четырьмя ассистами.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Дориваль Жуниор ещё теги
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