Тренер сборной Бразилии: «Винисиус ещё ребёнок»

Наставник национальной сборной Бразилии Дориваль Жуниор высказался о расистских оскорблениях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Нужно провести анализ ситуации. Мы предпримем решительные шаги, если подобное снова повторится. Жуниор еще ребенок. Он по-прежнему учится, и никто не имеет права относиться к нему таким образом», - передает слова тренера AS.
Напомним, что Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям во время матчей «Реала» в чемпионате Испании.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Жуниор провел 20 поединков, в которых отметился 12 голами и четырьмя ассистами.
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