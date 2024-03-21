«Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков

Испанская Ла Лига уступает по посещаемости Английской премьер-лиге. Да и общая трансферная стоимость клубов ведущей испанской лиги более чем в два раза ниже, чем на Туманном Альбионе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее посещаемых клубах Ла Лиги.
Прописали у себя еврокубок
Несмотря на некоторое отставание в трансферной стоимости, на футбольном поле испанские клубы своё берут. И ещё как! В течение десяти последних сезонов второй по значимости клубный европейский трофей пять раз гостил в Севилье. Неслучайно УЕФА в сезоне-2021/2022 доверил право проведения финала Лиги Европы стадиону «Рамон Санчес Писхуан» с достаточно заурядной вместимостью – менее 44 тысяч. Ныне седьмая по посещаемости местная команда не блещет в лиге – только 16-я позиция в турнирной таблице.
На ремонте
Легендарный «Камп Ноу» на ремонте, причём уже второй год. После завершения реконструкции вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает домашнюю арену «Барселоны» третьим стадионом в мире после «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).
«Барселона» перебралась на вторую по вместимости арену города, домашнюю для «Эспаньола». «Реал» пока вне конкуренции, как в игровой таблице, так и по средней посещаемости и по проценту наполняемости «Сантьяго Бернабеу». Конкуренцию ему составляют соседи из «Атлетико». А вот одноклубники из Бильбао их превосходят по проценту наполняемости. Отметим, что лидер Ла Лиги по проценту наполняемости – «Валенсия» (88,52%), но её арена вмещает менее 50 тысяч зрителей.
Самые посещаемые команды чемпионата Испании
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|Кол-во зрителей в этом сезоне
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|«Реал» (Мадрид)
|81 044
|1 002 968
|71 641
|88,39
|«Атлетико» (Мадрид)
|70 460
|873 062
|58 204
|82,60
|«Бетис»
|60 721
|762 548
|50 837
|83,72
|«Атлетик» (Бильбао)
|53 289
|690 163
|46 011
|86,34
|«Валенсия»
|49 430
|612 613
|43 758
|88,52
|«Барселона»
|49 472
|608 418
|40 561
|81,98
|«Севилья»
|43 883
|526 136
|35 076
|79,93
Константин Лицин
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