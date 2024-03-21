«Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков

Испанская Ла Лига уступает по посещаемости Английской премьер-лиге. Да и общая трансферная стоимость клубов ведущей испанской лиги более чем в два раза ниже, чем на Туманном Альбионе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее посещаемых клубах Ла Лиги.

Прописали у себя еврокубок

Несмотря на некоторое отставание в трансферной стоимости, на футбольном поле испанские клубы своё берут. И ещё как! В течение десяти последних сезонов второй по значимости клубный европейский трофей пять раз гостил в Севилье. Неслучайно УЕФА в сезоне-2021/2022 доверил право проведения финала Лиги Европы стадиону «Рамон Санчес Писхуан» с достаточно заурядной вместимостью – менее 44 тысяч. Ныне седьмая по посещаемости местная команда не блещет в лиге – только 16-я позиция в турнирной таблице.

На ремонте

Легендарный «Камп Ноу» на ремонте, причём уже второй год. После завершения реконструкции вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает домашнюю арену «Барселоны» третьим стадионом в мире после «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

«Барселона» перебралась на вторую по вместимости арену города, домашнюю для «Эспаньола». «Реал» пока вне конкуренции, как в игровой таблице, так и по средней посещаемости и по проценту наполняемости «Сантьяго Бернабеу». Конкуренцию ему составляют соседи из «Атлетико». А вот одноклубники из Бильбао их превосходят по проценту наполняемости. Отметим, что лидер Ла Лиги по проценту наполняемости – «Валенсия» (88,52%), но её арена вмещает менее 50 тысяч зрителей.

Самые посещаемые команды чемпионата Испании

Клуб Вместимость стадиона Кол-во зрителей в этом сезоне Средняя посещаемость Процент наполняемости «Реал» (Мадрид) 81 044 1 002 968 71 641 88,39 «Атлетико» (Мадрид) 70 460 873 062 58 204 82,60 «Бетис» 60 721 762 548 50 837 83,72 «Атлетик» (Бильбао) 53 289 690 163 46 011 86,34 «Валенсия» 49 430 612 613 43 758 88,52 «Барселона» 49 472 608 418 40 561 81,98 «Севилья» 43 883 526 136 35 076 79,93

Константин Лицин