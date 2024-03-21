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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла нового защитника - названо имя

21 Марта 2024 • 09:47 Комментировать

Защитник английского «Ноттингем Форест» Мурилло имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Football Espana.

По данным источника, в подписании бразильского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» обратятся к кандидатуре Мурилло, если летом расстанутся с Жюлем Кунде или Андреасом Кристенсеном.

21-летний южноамериканец выступает за «Ноттингем Форест» с августа прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028-го. Его трансферная стоимость – 25 миллионов евро.

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