Пике может подвинуть Лапорту в «Барселоне»

Экс-игрок сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике заявил о том, что в будущем может стать президентом «сине-гранатовых».

«Я давно болею за «Барсу» и постоянно посещаю ее матчи. Если могу чем-то помочь клубу, то непременно сделаю это. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Быть президентом такого клуба – это огромная ответственность. В будущем я более детально изучу этот вариант», - передает слова Херарда Sky Sports.

Напомним, что Пике большую часть карьеры провел в «Барселоне». Херард сыграл 616 поединков, отметившись 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Он завершил карьеру в 2022 году.