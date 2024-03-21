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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике может подвинуть Лапорту в «Барселоне»

21 Марта 2024 • 08:23 Комментировать

Экс-игрок сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике заявил о том, что в будущем может стать президентом «сине-гранатовых».

«Я давно болею за «Барсу» и постоянно посещаю ее матчи. Если могу чем-то помочь клубу, то непременно сделаю это. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Быть президентом такого клуба – это огромная ответственность. В будущем я более детально изучу этот вариант», - передает слова Херарда Sky Sports.

Напомним, что Пике большую часть карьеры провел в «Барселоне». Херард сыграл 616 поединков, отметившись 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Он завершил карьеру в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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