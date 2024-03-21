Бывший нападающий «Реала» сядет в тюрьму на 9 лет

Экс-форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Робиньо окажется в тюрьме, об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По данным источника, бывший футболист сядет за решетку на девять лет за участие в групповом изнасиловании, которое было совершение в Милане 11 лет назад. Робиньо сбежал из Италии на родину, чтобы избежать сурового наказания. Однако это его не спасет – итальянское правосудие потребовало от бразильских властей посадить Робиньо в тюрьму. Южноамериканцы согласились, дабы не испортить отношения между странами.

Робиньо сыграл за сборную Бразилии 100 матчей и забил 29 мячей.