Для Куртуа сезон закончен

Тибо Куртуа с высокой долей вероятности так и не сыграет в сезоне 2023/2024. Вратарь «Реала» долго восстанавливался после травмы левого колена и ожидалось, что в апреле он снова сможет выйти на футбольное поле. Впрочем, Тибо на одной из последних тренировок повредил правое колено. Бельгиец уже перенёс хирургическое вмешательство.

Как сообщает портал Goal, на восстановление Куртуа понадобится несколько месяцев. До конца сезона Карло Анчелотти и дальше будет рассчитывать на двух вратарей – на Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Атлетика» из Бильбао.

«Реал» сообщил об операции Куртуа