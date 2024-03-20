Адвокат жертвы Дани Алвеса возмущён решением об освобождении бразильца

В конце 2022 года Дани Алвес проводил время в ночном клубе Барселоны. После того вечера на бразильца подали в суд – девушка обвинила экс-игрока сборной Бразилии в изнасиловании. В итоге Алвес получил четыре с половиной года тюрьмы.

Алвес подал апелляцию, и теперь суд позволил бразильцу выйти на свободу под залог в 1 миллион евро, пока дело снова будут рассматривать.

Как стало известно RAC1, адвокат жертвы Дани Алвеса назвал освобождение бывшего футболиста «Барселоны» «скандалом».

Ранее в прессе появилась информация о том, что залог за Дани Алвеса внесёт отец Неймара.