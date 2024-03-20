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Паспорта Дани Алвеса конфискуют

20 Марта 2024 • 18:08 Комментировать

Дани Алвес был приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы за изнасилование. Бывший футболист «Барселоны» подал апелляцию, и суд позволил ему выйти на свободу под залог на период рассмотрения этой самой апелляции.

Чтобы внести 1 миллион евро залога, Алвес обратился за финансовой помощью к отцу Неймара. В то же время El Pais отмечает на своих станицах, что паспорта экс-игрока «Барселоны» будут конфискованы, чтобы он не смог покинуть страну. Кроме того, Алвес должен будет еженедельно отмечаться.

Напомним, что скандальный инцидент с Дани Алвесом и девушкой произошёл в конце 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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