Захарян рассказал, как реагирует на критику

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своей реакции на критику. Как известно, лишь на прошлой неделе россиянин забил свой первый гол за испанскую команду, куда он перебрался прошлым летом из «Динамо».

«Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает», - цитирует Захаряна «РИА Новости».

Всего Захарян поучаствовал в 31 официальном матче «Реал Сосьедада». На счету Арсена не только один гол, но и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.