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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Неймара внесёт залог за Дани Алвеса

20 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Суд постановил, что бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может выйти из тюрьмы под залог в 1 миллион евро на время рассмотрения апелляции. Как сообщает на своих страницах La Vanguardia, сумму залога заплатит отец Неймара, к которому Алвес обратился за помощью.

Ранее семья Неймара уже помогала Дани Алвесу финансово, оплатив 150 тысяч евро, которые суд назначил как компенсацию обвинительнице. Кроме того, отец Неймара помог Алвесу найти адвоката.

Напомним, что Дани Алвес получил четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование. Экс-игрок «Барселоны» подал апелляцию на решение суда.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Неймар
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