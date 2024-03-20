«Не оставляй нас вдесятером»: Хоселу высказался о Винисиусе

Нападающий «Реала» Хоселу высказался о своём партнёре по команде – о Винисиусе Жуниоре.

«Вини – своеобразный парень. В раздевалке он очень скромный, очень улыбчивый. Он с первых дней хорошо относился ко мне. Он хороший игрок, один из лучших в мире. Понятно, что есть моменты, которые он может улучшить. Он очень молод, и мы все его поддерживаем. Ему придётся сталкиваться с негативными вещами, и он должен решить, как на них реагировать.

Совет Винисиусу? Типичная ведь: «Не оставляй нас вдесятером». Он знает, что может решать матчи в одиночку. Он является очень важным игроком для нас», - сказал Хоселу El Desmarque.