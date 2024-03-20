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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сообщил об операции Куртуа

20 Марта 2024 • 14:14 Комментировать

Ожидалось, что в апреле Тибо Куртуа вернётся на футбольное поле после затяжного восстановления от серьёзной травмы колена. Впрочем, во вторник голкипер «Реала» повредил другое, правое колено – у бельгийца выявили разрыв внутреннего мениска.

В среду Куртуа перенёс хирургическое вмешательство, о чём сообщается на официальном сайте «Реала». В ближайшие дни футболист начнёт программу своего восстановления. Сроки восстановления Тибо «сливочные» не называют.

«Реал» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге. Ближайший матч чемпионата команда Карло Анчелотти проведёт 31 марта – против «Атлетика» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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