«Реал» сообщил об операции Куртуа

Ожидалось, что в апреле Тибо Куртуа вернётся на футбольное поле после затяжного восстановления от серьёзной травмы колена. Впрочем, во вторник голкипер «Реала» повредил другое, правое колено – у бельгийца выявили разрыв внутреннего мениска.

В среду Куртуа перенёс хирургическое вмешательство, о чём сообщается на официальном сайте «Реала». В ближайшие дни футболист начнёт программу своего восстановления. Сроки восстановления Тибо «сливочные» не называют.

«Реал» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге. Ближайший матч чемпионата команда Карло Анчелотти проведёт 31 марта – против «Атлетика» дома.