Тебас: «Реал» может подписать Мбаппе и не только»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о потенциальных летних трансферах мадридского «Реала».
«У мадридцев все отлично с финансовым фэйр-плей. «Реал» может подписать Килиана Мбаппе и не только его. Уверен, что у них все готово по этому трансферу. Мбаппе должен оказаться в Испании. Единственное место, куда он может перейти, - это «Реал», - приводит слова руководителя Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента грядущим летом. Контракт 25-летнего француза со «сливочными» будет рассчитан на пять лет.
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