Тебас: «Реал» может подписать Мбаппе и не только»

«У мадридцев все отлично с финансовым фэйр-плей. «Реал» может подписать Килиана Мбаппе и не только его. Уверен, что у них все готово по этому трансферу. Мбаппе должен оказаться в Испании. Единственное место, куда он может перейти, - это «Реал», - приводит слова руководителя Mundo Deportivo.