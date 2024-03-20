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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я сейчас лучше, чем 10 лет назад»

20 Марта 2024 • 14:03 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свою нынешнюю форму.

«В физическом плане я сейчас лучше, чем десять лет назад. Тогда я не был на таком уровне, как в данный момент. Я хорошо занимаюсь на тренировках, чувствую себя отлично», - передает слова 35-летнего польского бомбардира Diario Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Левандовски провел 27 поединков. На счету нападающего 13 забитых мячей и восемь голевых передач.

Ряды каталонского гранда Роберт пополнил летом 2022 года. Срок действующего контракта форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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