Левандовски: «Я сейчас лучше, чем 10 лет назад»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свою нынешнюю форму.
«В физическом плане я сейчас лучше, чем десять лет назад. Тогда я не был на таком уровне, как в данный момент. Я хорошо занимаюсь на тренировках, чувствую себя отлично», - передает слова 35-летнего польского бомбардира Diario Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Левандовски провел 27 поединков. На счету нападающего 13 забитых мячей и восемь голевых передач.
Ряды каталонского гранда Роберт пополнил летом 2022 года. Срок действующего контракта форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.
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