Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Соответствующее решение суд Барселоны принял в среду.

Напомним, что Алвес ранее получил четыре с половиной года тюрьмы – его признали виновным в изнасиловании. Скандальный инцидент произошёл в ночном клубе Барселоны в конце 2022 года. Алвес подал апелляцию, и во время её рассмотрения экс-футболист сможет находиться на свободе под залогом.

Ранее Алвес сообщил о том, что он не собирается бежать от испанского правосудия.

Последним клубом в карьере Дани Алвес стал мексиканский «Пумас». После скандальной истории из ночного клуба контракт бразильца был расторгнут.