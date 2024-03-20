Стало известно, когда вернётся Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на травмированном колене. Как стало известно журналисту Марио Кортегану, на восстановление бельгийскому вратарю понадобится около двух месяцев.

Стоит отметить, что Куртуа не выступал в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразных связок, который получил перед стартом игровой кампании.

31-летний бельгийский вратарь выступает за мадридский гранд с августа 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.