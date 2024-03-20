Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда вернётся Куртуа

20 Марта 2024 • 12:55 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на травмированном колене. Как стало известно журналисту Марио Кортегану, на восстановление бельгийскому вратарю понадобится около двух месяцев.

Стоит отметить, что Куртуа не выступал в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразных связок, который получил перед стартом игровой кампании.

31-летний бельгийский вратарь выступает за мадридский гранд с августа 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом» В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
13:58 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог
13:22 · Испания. Ла Лига
Роналду рассказал, что для него менее неприятно: забить автогол или промахнуться с пенальти
12:55 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда вернётся Куртуа
12:40 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»
12:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал новое заявление по Куртуа
12:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Сперцяна: «Мы не комментируем слухи»
12:13 · Испания. Ла Лига
Алонсо близок к уходу из «Барселоны» в мадридский клуб
11:47 · Испания. Ла Лига
Гути: «Вижу Лунина основным вратарём «Реала» в будущем»
11:27 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги
10:24 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала нового полузащитника - известно имя
10:04 · Испания. Ла Лига
Депай может сменить «Атлетико» на другой испанский клуб
09:23 · Испания. Ла Лига
Карвахаль отреагировал на оскорбления Винисиуса фанатами
09:15 · Испания. Ла Лига
Левандовски может уйти из «Барселоны» в мадридский топ-клуб 1
09:09 · Испания. Ла Лига
Левандовски раскрыл, как решение Хави повлияло на игроков «Барселоны»
08:55 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» проиграл суд и получил наказание
Все новости
Рекомендуем