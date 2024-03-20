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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»

20 Марта 2024 • 12:40 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос дал комментарий насчет возможного подписания нового трудового соглашения с «королевским» клубом.

«У меня нет проблем с клубом. Мы еще проведем переговоры. Я все еще обдумываю свое будущее. Команда хорошо играет в нынешнем сезоне, все складывается довольно успешно. Я надеюсь, что мы найдем решение, которое устроит обе стороны», - передает слова 34-летнего немца газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кроос провел 28 поединков. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и семь результативных передач. Его контракт истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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