Кроос ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»

«У меня нет проблем с клубом. Мы еще проведем переговоры. Я все еще обдумываю свое будущее. Команда хорошо играет в нынешнем сезоне, все складывается довольно успешно. Я надеюсь, что мы найдем решение, которое устроит обе стороны», - передает слова 34-летнего немца газета Marca.