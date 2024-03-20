«Реал» сделал новое заявление по Куртуа

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал», перенес операцию после разрыва мениска в правом колене, рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

«Тибо Куртуа сегодня успешно перенес хирургическое вмешательство на поврежденном колене. В ближайшее время он начнет курс реабилитации», - говорится в публикации мадридского гранда.

Стоит отметить, что Куртуа не выходил на поле в текущем сезоне. Перед самым стартом кампании бельгиец получил разрыв крестообразных связок колена.

В данный момент место первого номера «Реала» занимает украинский вратарь Андрей Лунин.