Алонсо близок к уходу из «Барселоны» в мадридский клуб

Фланговый защитник Маркос Алонсо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может перебраться в другой испанский топ-клуб. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 33-летнего латераля заинтересован мадридский «Атлетико». Алонсо может присоединиться к «матрасникам» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Маркос провел всего четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается в три миллиона евро.