Депай может сменить «Атлетико» на другой испанский клуб

Нападающий Мемфис Депай, который не является основным в мадридском «Атлетико», может перебраться в другой испанский клуб. Об этом сообщили журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 30-летнего нидерландца заинтересована «Севилья». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость форварда оценивается в 12 миллионов евро, а его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Депай провел 19 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.