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Карвахаль отреагировал на оскорбления Винисиуса фанатами

20 Марта 2024 • 09:23 Комментировать

Латераль Дани Карвахаль высказался по поводу оскорблений болельщиков в сторону нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Футбол предполагает игру с мячом на поле. Я сказал о ситуации арбитру, чтобы он обратил внимание на это. Мне обидно, что есть люди, которые издают такой негатив. Они больше не должны появляться на стадионе. Подобное не должно происходить. Нужно принять все возможные меры», - передает слова Карвахаля Cope.

Напомним, что во время поединка между «Осасуной» и «Реалом» болельщики выкрикивали «Винисиус, умри» в адрес бразильского легионера «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор ещё теги
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