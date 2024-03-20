Левандовски может уйти из «Барселоны» в мадридский топ-клуб

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может сменить команду грядущим летом. Об этом сообщил инсайдер Рубен Урия в своих социальных сетях.

По данным источника, боссы «сине-гранатовых» задумываются над продажей 35-летнего поляка. Левандоски имеет вариант продолжения в другом испанском топ-клубе. Заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Атлетико». Столичный клуб будет следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы.

В нынешнем сезоне Роберт провел 39 поединков, в которых записал на свой счет 20 голов и девять голевых передач. Его трансферный ценник – 20 миллионов евро.