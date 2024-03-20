Левандовски раскрыл, как решение Хави повлияло на игроков «Барселоны»

«Его решение создало дополнительную ответственность для команды. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы стать лучше и эффективнее. Команда не задумывается о решении Хави. Мы сейчас играем под его руководством и хотим побеждать», - передает слова польского футболиста Sport.es.