Левандовски раскрыл, как решение Хави повлияло на игроков «Барселоны»

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о решении главного тренера Хави Эрнандеса покинуть команду по завершении нынешнего сезона.
«Его решение создало дополнительную ответственность для команды. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы стать лучше и эффективнее. Команда не задумывается о решении Хави. Мы сейчас играем под его руководством и хотим побеждать», - передает слова польского футболиста Sport.es.
Хави сообщил о своем решении в январе после крупного поражения от «Вильярреала» (3:5). В чемпионате Испании «сине-гранатовые» идут на втором месте, а в Лиге чемпионов вышли в ¼ финала.
Бан пользователя