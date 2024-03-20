Экс-игрок «Барселоны» проиграл суд и получил наказание

Экс-футболист сборной Турции и каталонской «Барселоны» Арда Туран осужден на один год условно по делу об уклонении от налогов. Кроме того, его обязали выплатить денежный штраф в размере 633 тысяч евро. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как сообщает источник, Туран уклонился от выплаты налогов в 2015 и 2016 годах. За каждый из годов уклонения Арда получил по шесть месяцев условного срока.

Напомним, что турок выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2015 год. Затем он отметился выступлениями за каталонскую «Барселону». В составе сборной Турции Туран сыграл 99 матчей и забил 16 мячей.